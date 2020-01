La mitad de los divorcios contenciosos se salda ya con custodia compartida

La custodia compartida se abre camino en España. "En la mitad de las 700 sentencias contenciosas emitidas en España en 2018, las Audiencias Provinciales optaron por conceder este régimen", ha avanzado en La Ventana la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano.

Eso demuestra, a su juicio, "que este régimen de custodia se está asentando en los tribunales conforme a la jurisrprudencia del Supremo" y que con carácter general los tribunales de apelación tienden a corregir la denegación inicial del régimen de custodia compartida emitida por los juzgados de primera instancia. Los datos avanzados por Lozano forman parte de un exhaustivo estudio sobre la aplicación de la custodia compartida en España, liderado por el Consejo General del Poder Judicial y la comisión de Igualdad, y en el que están participando expertos juristas, fiscales y abogados de toda España.

Los horarios laborales, motivo para denegar la custodia compartida

Pese a la implantación progresiva de la custodia compartida, la concesión o no de la misma depende de un conjunto de factores, entre los que destacan las circunstancias laborales de los progenitores, en la medida en que sus horarios influyen en la atención o el cuidado que pueden prestar a sus hijos. Es lo que ha ocurrido en el caso de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha denegado la petición de custodia compartida, a un padre, médico de profesión, por sus guardias que le obligan a pasar dos o tres jornadas completas en el hospital cada semana.

"No es que el sistema legal discrimine a los padres o madres por motivos laborales, es que el sistema de custodia compartida no está concebido pensando en el beneficio de los progenitores sino en el interés del menor", explica Lozano. Y esas circunstancias personales de los padres y madres influyen en la cantidad y calidad del tiempo que pueden dedicar a la convivencia y cuidado de sus hijos y deben ser tenidas en cuenta en cada caso. Un problema añadido para muchos trabajadores con turnos nocturnos, guardias o fines de semana o con empleos precarios que no disponen del margen necesario para renegociar su jornada y no cuentan con una red familiar de apoyo suficiente.

"Una cosa es que a la hora de dictar sentencia algo sea deseable y otra que sea conveniente para el interés del menor, cada familia es un mundo y cada caso se analiza individualmente", ha explicado María Dolores Lozano que también recuerda que a la hora de conceder o no una custodia compartida se tienen en cuenta también muchos otros factores como la distancia entre los domicilios al colegio de los menores , el apego del menor a cada progenitor o cuál era el régimen de cuidados previo al divorcio. "También si hay respaldo familiar, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser un apoyo y no implicar un traslado total de la responsabilidad a terceros, habitualmente los abuelos".