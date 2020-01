Boyero: "Os puedo asegurar que no soy más libre gracias a Almodóvar"

'Dolor y gloria' fue la gran triunfadora de los Premios Goya que se entregaron en Málaga el sábado pasado. La cinta de Almodóvar se hizo con 7 galardones en una gala en la que no faltó la polémica por su duración, entre otras cosas. De hecho, la Academia de Cine ha reconocido un amplio catálogo de errores en una carta enviada a los 1700 miembros, hablando de "carencias técnicas y visuales".

Boyero ha comentado que la ceremonia le pareció “insufrible”, encontrando sobre todo problemas en las “dedicatorias interminables”. En cuanto a los premios, ha dicho que los principales buscaban congraciarse con Pedro Almodóvar, “el gran mito del cine español”. La cinta de Almodóvar no es una cinta que fascine a nuestro crítico, aunque sí es la que más le ha gustado desde ‘Volver’. Pero su favorita era ‘La trinchera infinita’, que se llevó dos premios.

También ha tenido un comentario para las dedicatorias, sobre todo para las de Alberto Iglesias, que al ganar su undécimo Goya agradeció a Almodóvar por, con su cine “hacernos más libres”. Esto no gustó nada a Boyero: “Que no se generalicen las cosas. Os puedo asegurar que no soy más libre gracias al cine de Almodóvar”.

Se restauran 5 películas de Fellini

Del mismo modo, es reseñable que el pasado 20 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento del director italiano Federico Fellini, autor de obras tan influyente como 'La dolce vita' y uno de los principales inspiradores de realizadores como Scorsese o Sorrentino. Hemos invitado a los oyentes a que se unan a Boyero para hablar del artista italiano, aunque no es de los directores favoritos de nuestro crítico.