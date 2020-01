'Diamantes en bruto': joyas, apuestas y baloncesto con el mejor Adam Sandler

Los hermanos Safdie han rastreado en su cine los bajos fondos de su ciudad, Nueva York, como pocos han hecho. Y además, ese viaje lo han emprendido con actores que vienen de triunfar en otros géneros. Cogieron a Robert Pattinson para protagonizar Good Times, y ahora han fichado a Adam Sandler para Uncut Gems, Diamantes en bruto.

Sandler es uno de los actores más conocidos y queridos por el público gracias a películas como Un Papa genial o 50 primeras citas. También le hemos visto trabajar con directores de culto como Paul Thomas Anderson en Embriagado de amor o Jason Reitman en Hombres, mujeres y niños, pero nunca en un papel tan extravagante como el que han escrito los Safdie junto al guionista Ronald Bronstein.

Es un joyero de Nueva York que le gustan las apuestas arriesgadas y cree que puede hacerse rico con eso, pero el negocio está muy peleado y lo entenderá de la peor forma. Su familia está en peligro y sus enemigos no lo dejan en paz.

Producida por Martin Scorsese y distribuida por Netflix, este thriller policial y callejero tiene un ritmo apabullante y una banda sonora estridente, elementos que meten al espectador en la misma espiral adictiva y sin salida a la que está sometido este protagonista, un hombre, judío, de mediana edad, obsesionado con el dinero, los lujos y las apuestas.

Thriller, drama y comedia, los tres géneros se mezclan en esta cinta que es, además, un retrato oscuro de la comunidad judía en Nueva York, muy diferente al que han ofrecido otros directores judíos. Su padre se dedicaba a ese oficio que ahora muestran en la gran pantalla.

Junto a Adam Sandler aparecen Pom Klementieff, actriz del universo Marvel, Lakeith Lee Stanfield o Idina Menzel, la cantante del famoso Let it go de Frozen. Pero hay más: los Safdie han reunido al reparto más loco de la temporada. A ellos se suman el rapero The Weekend, que se ríe de sí mismo, y los jugadores de baloncesto de la NBA, habían incluso pensado en la posibilidad de incluir al fallecido Kobe Bryant, pero la estrella es Kevin Garnett.

Muchas referencias al baloncesto, a la música y la cultura popular, en una película que intenta ser lo más real posible para meter al espectador en ese submundo que han creado y que abunda en los callejones de su ciudad. La película no está en los Óscar, quizá es una propuesta demasiado atrevida para la clásica Academia de Hollywood, pero es una de las favoritas para los Independent Award.