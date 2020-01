Antes de que Gran Bretaña fuera parte de Europa la City de Londres sólo existía de día, por la tarde no había ni cafés ni restaurantes. Europa lo cambió todo y ahora la City no sólo huele a dinero, sino que también huele a café italiano y a fabada asturiana y a vinos españoles. Allí está, por ejemplo, un restaurante español, Hispania, donde los sabores de nuestra comida forman parte de la herencia de una época con la que no acabará el Brexit que mañana empieza a cerrar 45 años de vida en común. Europa se va, pero los sabores se quedan incluso en la City.