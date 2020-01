La realidad ha devorado el procés, cuyos últimos latidos tuvieron forma ayer de declaración del presidente de la Generalitat, Quim Torra, revestida de una solemnidad ridícula, para explicar cuál es su plan para los próximos meses.

Habló de deslealtades, señaló a los socios de Gobierno, a Esquerra Republicana, como los responsables de la ruptura de la unidad independentista, quiso hacer creer que los catalanes le importaban algo priorizando la aprobación de los presupuestos, y anunció que más adelante anunciaría la fecha de las elecciones.

Una declaración para decir, dando muchos rodeos, que esto no da más de sí, que el procés no da más de sí. Líderes políticos encarcelados, líderes huidos abandonados en el gallinero del Europarlamento, una Generalitat paralizada y al servicio de la propaganda y un Parlament catalán que ya no puede hacer más el ridículo comandado por los reyes de la mentira. Es difícil estirar más esta historia. Pero Quim Torra, movido con el mando a distancia de Waterloo, quiere morir matando y para los nostálgicos de la república quiso dejar claro que es Esquerra Republicana la que ha traicionado al independentismo.

Nos quedan todavía algunos capítulos del sainete, la reacción a la sentencia del Supremo sobre su inhabilitación, que le dará a Torra otra oportunidad para meter presión a Esquerra y la reunión con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, de la que, con toda seguridad, saldrá diciendo que no hay ninguna voluntad de acercamiento, lo que querrá decir que Esquerra está negociando con el enemigo.

Torra inició ayer la campaña electoral de Junts per Cataluña desde el Palau de la Generalitat, sin el más mínimo rubor. Solo queda esperar que a este mal sueño que ha sido su presidencia le quede muy poco tiempo.