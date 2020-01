Quim Torra vuelve a decir cosas, el secesionismo vuelve a lo suyo, en el Parlament de Cataluña las cosas no acaban nunca y yo esta mañana quiero hablar en nombre de muchos españoles. Pero no voy a opinar, porque ya lo he hecho muchas veces. No, hoy no quiero opinar. Solo quiero decir, ¡basta ya! En serio, ¡basta ya, por favor! ¡De verdad, que no podemos más! ¡Que se acabe ya esto!

Que ya cansa en el temita, de verdad. Va, por favor, ya está bien, que hay más cosas en el mundo, que ya cansa, leche, que se enfada uno aunque no quiera. Señor Torra, ¡vale ya!

Que sí, que usted es muy bueno muy bueno y los demás muy malos, muy malos. Que ya lo hemos oído. Que ya no juzgo sus opiniones, solo me quejo de lo pesado que es. Pare ya, déjenos vivir.