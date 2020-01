Miquel Iceta: "Si no suma el independentismo, el PSC intentará un gobierno de amplia base"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER después de que Quim Torra anunciara este martes la convocatoria de elecciones en Cataluña tras la aprobación de los presupuestos. A juicio de Iceta no tiene sentido aprobar unas cuentas públicas si no se sabe qué gobierno las aplicará tras los comicios. En esa idea y en que es necesario no cesar de apostar por la vía del diálogo se ha centrado durante la entrevista en 'Hoy por hoy'.

Un Gobierno catalán roto

"Veo roto el Gobierno en Cataluña. No veo si Junts y ERC son capaces de aunar postura de cara a un diálogo con Pedro Sánchez. En la sociedad catalana hay un clamor para que haya un diálogo".

"Vamos a perder un tiempo precioso. Hubiésemos preferido que convocara ya elecciones. En este tiempo habrá un cúmulo de zancadillas entre los socios y el eso será contraproducente".

Diálogo con Pedro Sánchez

"Yo a Sánchez le recomendaría que se dejase guiar por su instinto. Él tiene más datos que yo, que soy un firme defensor del diálogo".

Ante la pregunta de si tiene sentido el encuentro entre Torra y Sánchez con el adelanto electoral anunciado: "Muchos pensamos que el diálogo debe darse entre Gobiernos que inicien su andadura".

¿Pactará el PSC con ERC?

"Tras las elecciones puede haber dos escenarios. Si suman los independentistas habrá un gobierno independentista, si ganamos los socialistas intentaremos formar un gobierno de amplia base. No haremos presidente a un independentista. Pere Aragonès también decía que no veía gobernar con nosotros".

"Un gobierno de amplia base pasa por un acuerdo por todos aquellos que digan vamos a poner sobre la mesa el progreso y la calidad de los servicios públicos, la sostenibilidad y la lucha contra la violencia de género".

"En Cataluña llevamos perdiendo todos desde 2012. Queremos ganar la oportunidad del reconocimiento y el respeto que se ha perdido por la deriva del independentismo".

"La Esquerra Republicana que me encuentro es la que apuesta por el diálogo".

La versión de ERC

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que ERC da por descartada una participación conjunta con el partido liderado por Miquel Iceta en un futuro Govern: "Tenemos una división muy clara e insalvable con el PSC".

"Su horizonte no es el ejercicio del derecho de la autodeterminación (...) los proyectos son antagónicos", ha aseverado el dirigente republicano en una entrevista a TV3 el miércoles noche y ha apostado por una estrategia común del independentismo.

Ha valorado positivamente la convocatoria de elecciones porque ha considerado que serán una oportunidad para, una vez recibido el apoyo de la ciudadanía, tejer una estrategia unitaria: "Es cierto que hay visiones diferentes y es bueno, tal vez, como dice el presidente (Quim Torra) pasar por las urnas y que se vea el grado de apoyo de la ciudadanía" para cada proyecto.