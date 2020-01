'Para toda la muerte': la comedia negra de 'Los compadres'

Un eterno opositor que finalmente aprueba, pero que se queda sin plaza y que decide asesinar al que sí la ha conseguido para que corra el turno. La historia de Para toda la muerte nació de una experiencia personal que vivió el propio Alfonso Sánchez. “Un familiar aprobó una oposición. Hicimos una cena para celebrarlo, pero él nos dijo que, a lo mejor, no tenía plaza. Entonces Agus Jiménez, que es la productora ejecutiva dijo: aquí hay una película y comenzamos a desarrollar el guion con Ana Graciani, que ha colaborado mucho con nosotros”.

Con esta comedia negra los “compadres” Alfonso Sánchez y Alberto López, a los que hemos visto en películas como Ocho apellidos vascos, El mundo es suyo o El mundo es nuestro, dan un pequeño giro a su trayectoria en el mundo del cine. “Nos apetecía que nuestros personajes no fueran de la mano, que no fueran un tándem, como en las otras películas. Incluso somos antagonistas”, explica Alfonso Sánchez, que ha dirigido el film.

Una historia que, además de humor, tiene un trasfondo de crítica social. “Para mí la comedia es algo curativo. La risa y el poder reirte de las propias miserias es lo que nos ha mantenido cuerdos como país. Era necesario contar esta historia así porque la precariedad laboral que vivimos hoy en día es terrible”, apunta Alfonso Sánchez. “El humor es un vehículo para conseguir que el espectador empatice con el tema y que no salga del cine igual que cómo entró”, añade Alberto López.

Lo que pretende Para toda la muerte, además de reírse con la disparatada trama y pasar un buen rato, es que el espectador reflexione sobre las consecuencias de la inestabilidad laboral. “¿Dónde quedó aquello del Estado del bienestar?”, se pregunta Alfonso Sánchez. “Todo se fue diluyendo hasta que ha desaparecido. El otro día oí a un filósofo que ya estaba hablando del Estado del malestar”, concluye.

Alberto López en una escena de Para toda la muerte / Alfa Pictures

Lo que está claro es que las cosas no pueden ir mejor para esta pareja que triunfa en el cine, en el teatro e incluso en las redes sociales como youtube. Alfonso Sánchez ha rodado ya una nueva película, Superagente Makey. “Estoy como Woody Allen, haciendo una o dos películas al año y que duran unos 80 minutos”, bromea el director. “Yo estreno dentro de muy poco Operación Camarón”, dice Alberto López. “Tenemos de todo: la gente que nos sigue por Youtube, la que nos conoce por Ocho apellidos vascos; la que veía la serie Allí abajo; la que vio Grupo 7 y que me descubrió como el malo”, dice Alfonso Sánchez. “Nos ven trabajar tanto que igual no nos mandan más guiones porque piensan que no los vamos a poder hacer”, concluyen.