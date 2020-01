'The Crown' terminará (por sorpresa) en la quinta temporada y elige reina para su final

La intención de los creadores de 'The Crown' siempre había sido contar la historia de la monarquía británica a lo largo de seis temporadas. Cada entrega abarca aproximadamente una década y eso les permitiría ir de la posguerra hasta el inicio del siglo XXI. Esa era la idea inicial de Peter Mogan, quien, por sorpresa, ha revelado que su final será antes de lo previsto. "Al principio, me había imaginado The Crown durante seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, tengo claro que este es el momento y el lugar perfecto para parar", ha señalado en unas declaraciones que recoge The Hollywood Reporter.

La serie, que cambia a sus actrices y actores, cada dos temporadas, ya ha elegido quien será la 'reina final'. Imelda Staunton sustituirá a Olivia Colman, quien a su vez relevó a Claire Foy, en esa quinta temporada final. Otros de los rostros confirmados en las próximas entregas es el de Gillian Anderson, que dará vida a Margaret Thatcher.

La ficción de Netflix, una de las más caras de la plataforma, ha cosechado numerosos premios por la emisión de sus tres primeras entregas, entre ellos un Globo de Oro a mejor drama y reconocimientos para sus intérpretes. Con el año turbulento que ha vivido la monarquía británica, con el caso Epstein y la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle, mucho se había especulado sobre hasta dónde serían capaz de llegar con la serie. Nada de esto será contado en pantalla y todo apunta a que Peter Morgan dará por finalizada la serie en los años 90 ¿Llegarán hasta la muerte de Diana de Gales?