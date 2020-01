Eurocitizens y The Three Million: los afectados del Brexit

El Brexit tiene en vilo a muchas personas. De entrada, a los 360 mil británicos que están empadronados en España y a los casi tres millones de europeos que viven en Reino Unido.

Para hacerse compañía en un día tan duro, hacer balance del Brexit y aclarar todo lo que tienen por delante, en el Centro Gallego de Madrid se han reunido los miembros de Eurocitizens. Esta plataforma ciudadana lleva más de tres años trabajando para conseguir que las administraciones les aclaren qué va a pasar con ellos e informar a sus compatriotas. Agrupa a unos mil británicos y son un ejemplo de la tristeza con la que muchos de ellos viven esta noche. Algunos se han presentado de negro, porque - dicen - están de luto.

En Reino Unido, los españoles se han integrado en Three Million, una organización con 45 mil asociados que representa a los europeos residentes en Reino Unido. En Hora 25, hemos hablado con Camilla Hiller, vicepresidenta de Eurocitizens y Silvia González, miembro de The three Million.