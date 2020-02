Ignatius muestra su verdadera cara en 'Las noches de Ortega'

"Una persona extraordinaria, gran humorista y un hombre con una sensibilidad fuera de lo común", así le ha presentado Marcoain. Ignatius Farray no se conformaba con tomar todos los programas de humor de la Cadena SER, tenía que ser entrevistado por Marcoan para quedarse a gusto.

¿Quién es realmente Ignatius? Ante esta pregunta, el humorista se ha abierto ante los micrófonos de 'Las noches de Ortega' y ha señalado que "es alguien que finge y finge. Fingir es mi manera de estar en el mundo". "Cuando estoy fuera del escenario tengo que estar triste para estar esos minutos alegre. Estar triste es mi manera de cargar las pilas para luego tener cierto espíritu dinámico en el escenario".

Además, Ignatius ha hablado de su adolescencia y ha relatado uno de los momentos que más le han marcado de pequeño. "Mis compañeros de clase me tiraban piedras y palos hasta que un día me enfrenté a ellos. En vez de huir fui hacia ellos. Ya no eran ellos los que me tiraban piedras y palos, era yo el que me exponía y eso les asustó", ha relatado. "Yo era el más raro, antropológicamente era normal atacar a los raros, simplemente hicieron lo que cualquier humano primitivo haría".