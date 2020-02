Joaquin Phoenix lleva meses preparado para la carrera de premios, con el Óscar entre ceja y ceja. Desde que llegara en barco a Venecia junto a Rooney Mara, el actor sabía que la campaña iba a ser larga y tenía que manejar los mensajes en las numerosas galas en la que estaría nominado. 'Joker' es una película incómoda y desestabilizadora en EEUU pero Phoenix le ha dado la vuelta con una estrategia medida y con mensajes muy politizados.

En los Globos de Oro le sacó los colores a sus compañeros al reprocharles que lloraran por los incendios en Australia mientras no dejaban de utilizar aviones privados, se ha sumado a las protestas junto a Jane Fonda, en otros premios recordó a Heath Ledger, en entrevistas ha revivido su tragedia familiar -la muerte de su hermano-, y a una semana de los premios de la Academia de Hollywood, se ha plantado en los Bafta para denunciar el racismo institucionalizado de la industria.

Estoy muy agradecido, pero tengo que decir que me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen ese mismo privilegio. Creo que enviamos un mensaje muy claro a las personas de color de que no son bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a las personas que han contribuido tanto a nuestro medio y a nuestra industria, y de las nos beneficiamos.

No creo que nadie quiera una limosna o un trato preferencial, aunque eso es lo que nos damos todos los años. Creo que la gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Esta no es una condena de justicia porque me da vergüenza decir que soy parte del problema.

No he hecho todo lo que estaba en mi poder para asegurarme de que los sets en los que trabajo sean inclusivos, pero creo que es más que solo tener equipos que sean multiculturales. Tenemos que hacer un trabajo duro para comprender verdaderamente el racismo sistémico. Creo que la obligación de las personas que han creado, perpetuado y se han beneficiado de un sistema de opresión, es que sean ellas quienes lo desmantelen. Entonces eso depende de nosotros