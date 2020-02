Arnau Griso: "No hay que ser Sherlock Holmes para saber que nuestra música es de izquierdas"

Arnau Griso, apodado por muchos como el grupo del buen rollo, compuesto por Arnau Blanch (voz) y Enric Griso (guitarra), visita #ElFaroRedes e ilumina la madrugada con su música. Charlan con Mara Torres sobre su infancia, el mar y el destino que los juntó por casualidad en una fiesta en una cueva y que creó esa canción que dice que "sonreír es gratis" y que hoy es un himno positivista para muchos.

Deciden entrar al programa ocultos tras el seudónimo de 'Los Taburete de izquierdas', un nombre con los que, reconocen, los bautizó la prensa por un sonido muy similar al del grupo madrileño al cual lo ha perseguido el apellido del cantante, Bárcenas, y lo ha identificado siempre con una ideología de derecha. "Dan por hecho que nosotros somos de izquierdas y ellos de derechas y esa crítica es injusta, porque el cantante sea el hijo de Bárcenas no significa nada, se han labrado su éxito ellos solitos, somos colegas", han explicado.

Es difícil sacar sus canciones de la cabeza después de escucharlas por primera vez. Reconocen que a pesar de apostar por el buen rollo escriben siempre desde la crítica. "No hace falta decir que el mundo es una mierda para quejarte de lo que no funciona", han explicado. Su nacimiento se remonta a una canción viral en Internet, al que le deben mucho, no se cansan de dar las gracias pero, aún así, critican ese mundo ficticio que se crea a veces a través de la pantalla.

Nos interpretan en directo 'Para que el mundo lo vea', uno de sus temas más conocidos y que es todo un alegato a favor de la vida real y en contra de la fama digital.