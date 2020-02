Estoy volviendo a ver la grabación de los aplausos al Rey Felipe VI. Confirmo una cosa. Un momento. Uno, dos, tres, cuatro.... 12. Perfecto. Doce personas no han aplaudido. Pues nada, me he traído aquí a la casa a 12 familiares míos. Saludad, que estamos en la radio. Y nada, para compensar que hoy el Rey ha recibido 12 aplausos menos, pues le vamos a aplaudir desde aquí. Familia, ¿estáis preparados los doce? Pues venga, aplaudid.

Pues nada, los aplausos que faltaban. Y si en la próxima legislatura no aplauden 50, pues 50 familiares me traeré yo a la casa para compensar. ¡Y ahora, los de Twitter ya me pueden llamar "cortesana", que lo que me importa a mi!!!.