Arrimadas: "Mi propuesta es transversal, hay mucho socialdemócrata que se siente abandonado por Sánchez"

La portavoz en el Congreso y candidata a presidir Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado en 'Hora 25' la "plataforma transversal" que prepara para Cataluña, Euskadi y Galicia. Arrimadas ha señalado que esta unión no es "ni coalición ni absorción" con el Partido Popular. Asimismo, la política que quiere ser el remplazo de Albert Rivera en Ciudadanos ha hablado también de la reflexión que su partido ha hecho sobre los últimos resultados electorales que hizo que la formación naranja terminase con tan solo diez diputados en el Congreso.

Acuerdo con el PP

"Me gustaría poder explicar una parte importante de mi propuesta. Es un plataforma transversal constitucionalista, no es una unión con el Partido Popular, que necesariamente para ser una plataforma ganadora apelo a que también haya referentes, partidos o personas de ese espacio constitucionalista socialdemócrata que están abandonados por la deriva del partido sanchista".

"Es una solución extraordinaria para un momento extraordinario para lugares extraordinarios. Tiene una amenaza muy clara del nacionalismo y separatismo".

"Mi propuesta puede ser un revulsivo para animar a los constitucionalistas para ir a votar".

"Necesitamos una propuesta que movilice el voto constitucionalista que haga salir a la calle a todos los que queremos unión e igualdad".

"Creo que tenemos una oportunidad en estos territorios de aunar esfuerzos. Creo que podría ser una buena solución, algo transversal"

"Ni coalición ni absorción. El PP y Cs formamos parte de grupos parlamentarios diferentes en el Parlamento Europeo".

No es solo una propuesta para ir con el PP. Mi propuesta es más transversal porque creo que es la fórmula ganadora, hay mucho socialdemócrata que se sienten abandonados por Sánchez.

Vox

"Creo que todo el mundo entenderá que si no hacemos coalición de gobierno con Vox, tampoco hagamos coaliciones electorales con Vox".

PSOE no es constitucionalista

"Lo que veo es que Sánchez ha firmado documentos con el PNV donde dice que se van a adoptar las estructuras del estado a las identidades que decida el PNV. Yo lo que veo es el PSOE está negociando los Presupuestos con Bildu. Lo que veo es que Iceta quiere hacer un tripartito con ERC. A mi me gustaría que el PSOE simplemente cumpliera sus promesas electorales. He visto al señor Sánchez haciendo promesas del tipo que él iba a traer detenido a Puigdemont".

Dentro de la Constitución estamos todos los que respetamos la Constitución y no nos la saltamos. Queda claro que ERC, Bildu y JxCat evidentemente no es que estén dentro o no de la Constitución sino que algunos de sus dirigentes están saltándose el Código Penal.

Pérdida de apoyo

"Hemos reflexionado mucho y una conclusión clara es que no hay un solo motivo".

"Creo que hay muchos motivos, no se bajan 47 escaños en seis meses por un error pequeño pero es verdad que circunstancias externas que contribuyen. Hemos cometido errores y las circunstancias no han ayudado".