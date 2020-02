Por qué no hay que alarmarse con el coronavirus

Durante estos últimos días la actualidad informativa ha estado marcada por el coronavirus. Un brote de esta familia de virus que principalmente producen infecciones respiratorias y que tiene unos síntomas bastante parecidos a los de la neumonía. El brote se detectó el mes pasado en Wuhan, en China.

El virus ya ha traspasado fronteras y se han detectado casos en varios países. Pero en esta época de la información y la inmediatez también ha viajado igual de rápido la alarma por el mismo, una alarma que, en muchos casos, es infundada por noticias falsas o inexactas. Y es que en España mueren alrededor de 2.000 personas al año por gripe común, datos que nos hacen preguntarnos si la alarma que se está creando alrededor del coronavirus es o no infundada.

Para ello hemos contado con algunos expertos como Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud sin Bulos, una iniciativa en la que colaboran 40 sociedades médicas y colegios profesionales y que pretende combatir la difusión de fake news relacionadas con la salud. Advierte de que hay muchísimos bulos circulando de forma de videos, fotos, conspiraciones, etc, …

Nos dice que quienes difunden estos bulos lo que persiguen no es un interés económico, sino “un deseo de notoriedad, ver hasta dónde puede llegar eso que se inventan”. Del mismo modo, también opina que habrá gente que lo haga con la mejor intención o, en el otro extremo, persiguiendo un interés económico, y es que con las redes sociales “cualquiera que tenga una hipótesis la puede propagar enseguida”.

"Todos tenemos responsabilidad en no contribuir al alarmismo"

Nos pide que confiemos más en las autoridades sanitarias para no caer en alarmismos. También ha comentado que “los medios de comunicación tienen que contrastar la información y no difundir lo primero que nos llega”. Aunque esta petición no es solo a los periodistas, sino a la sociedad en general: “Todos tenemos la responsabilidad de no redifundir porque estamos contribuyendo a crear alarma”.

Ha puesto en valor la labor de comunicación que se está haciendo por parte de las autoridades y el gobierno, que dista mucho de la que se dio en situaciones parecidas como la del ébola en 2014. En este caso, según Mateos, la gestión del Ministerio de Sanidad con personas al frente como Fernando Simón, el epidemiólogo encargado de gestionar las crisis sanitarias, está siendo excelente.

A pesar no existir motivo para una alarma tan intensa, esta se está notando bastante en las farmacias españolas, ya que el incremento de pedidos de mascarillas roza el 7.000%. Algunas han pasado de tener en stock 20 mascarillas, a pedir 200 o 300 en apenas unos días. Por ello, también hemos querido contar con Eladio González, la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos, que agrupa a 19 empresas de distribución farmacéutica.

Nos ha contado que el aumento de pedidos es uniforme a nivel nacional, aunque sobre todo se nota en la población china, que hace acopio para enviar a familias en su propio país. En otros casos estas mascarillas se usan para “una madre acatarrada que no quiere contagiar a su bebé o en casos de polución”.

Los precios de las mascarillas más simples están sobre los 2€ y las filtrantes sobre 20€, aunque tienen un periodo de uso. También nos ha aclarado González que este aumento generalizado de pedidos de mascarillas no afectará a los hospitales, ya que tienen sus propias reservas y proveedores.

Cuenta el presidente de FEDIPAR que prácticamente no tienen stock, algo que nunca había ocurrido: “Es la primera vez que lo he visto”. Y es que un incremento del uso de estas mascarillas sí que se produce en las épocas donde circulan más alérgenos, pero nunca como ahora con “una alarma totalmente infundada”

Y a medida que aumenta la paronia por el brote, también aumenta la preocupación entre la comunidad china mundial porque esto acabe generando una estigmatización generalizada. Ya se están dando casos de insultos, bromas, comentarios fuera de lugar en los colegios, tiendas o restaurantes... Para combatir estos comportamientos se ha creado un hashtag a nivel mundial #YoNoSoyUnVirus.

Este movimiento también existe en España y una de las impulsoras es la ilustradora Quan Zhou, más conocida como Gazpacho Agridulce. Nos ha contado que ha llegado a leer en redes sociales comentarios como “os lo merecéis”. Recuerda que “detrás de la pantalla y las fake news hay personas que sienten”.

También ha comentado el alarmismo, del que ha dicho que “se ha propagado como la pólvora”, ya que también, por lo que le cuenta su familia, está presente en China, a pesar de tener las redes sociales censuradas.