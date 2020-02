Las cosas sencillas también importan

Hay muchas cosas hoy en la agenda política. El primer pleno del Congreso en esta legislatura, la negativa a publicar hoja de servicio del torturador franquista Billy el Niño, el dato del paro en enero, malo, el ridículo de los demócratas americanos que no pueden contar los votos del inicio de sus primarias por un fallo técnico y a partir de mañana hablaremos durante horas del encuentro de Pedro Sánchez con Quim Torra que será el jueves. Grandes asuntos, sin duda. Pero de la política esperamos que arregle con urgencia historias como la que hoy les está contando la SER. Hoy que es el Día del Cáncer y que hemos escuchado múltiples declaraciones de solidaridad con quienes lo padecen. Pues bien. ¿Sabían ustedes que si a un niño le amputan una pierna por un cáncer de huesos Sanidad solo le financia prótesis de madera? El catálogo del ministerio no se ha renovado desde el año 2002 y es el que usan las Comunidades Autónomas que tienen la gestión de la sanidad. Si su familia le puede pagar las prótesis de fibra de carbono, de titanio o los microprocesadores de rodilla la tendrá y caminará casi, casi, como si no hubiera tenido una pérdida tan traumática. Si su familia no se lo puede permitir, tendrá que llevar una prótesis de madera. En el año 2020. Ramón y Nuria son padres de una niña de diez años a la que tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla por un tumor oseo. Y no daban crédito cuando se enteraron de que les daban una prótesis de madera para su hija.

Hay muchas cosas que hacer en este país. Algunas tan sencillas y directas como esta.