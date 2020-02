Aquellas repugnantes cloacas

¿Cuántas cajas de documentos con pruebas manifiestas se necesitan para que nos tomemos en serio la vergüenza de haber padecido una policía corrupta hasta la médula, que además de dedicarse a basuras políticas a las órdenes del PP se embolsaba gruesas comisiones?

Se acumulan las carpetas con el sello del comisario Villarejo en su portada. No hay cloaca o albañal donde no aparezca la conocida gorra del escurridizo funcionario. Pero con ser esto bochornoso, es aún peor que todavía veamos a los máximos responsables de aquellas miserias, con el rezador ministro Jorge Fernández Díaz en reclinatorio preferente, seguir tan frescos, como si los 500.000 euros que se gastaron en fondos reservados para proteger al partido de su negra caja B fueran una cosa normal, o las investigaciones del juez García Castellón en el caso BBVA no demuestren hasta la saciedad en qué vertedero llegaron a convertirse aquellos despachos de Interior.

Diez millones gastó ese Banco en encargos a Villarejo, bajo la batuta del inefable amigo de Aznar, Francisco González. Muchas guarrerías habría que tapar para merecer tan brillantes estipendios.