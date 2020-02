Susi Caramelo, sobre el machismo y el feminismo: "Yo no sé ni qué soy, no me sé catalogar"

Esta tarde se han asomado a ‘La Ventana de la tele’ dos cómicos que podemos decir que están de moda. Uno de ellos es Miguel Maldonado al que le vimos hace nada en los Premios Feroz entregando un premio, y le vemos cada semana en Late Motiv, donde le cuenta a Andreu Buenafuente sus cosas con su humor y a su manera.

Junto a Maldonado, ha venido Susana Cabrero Jaén, más conocida como Susi Caramelo. Fue animadora de programas como ‘Ilustres ignorantes’ y ‘LocoMundo’, pero fue otro programa de Movistar, ‘Las que faltaban’, el que la dio a conocer para el gran público y ahora no hay alfombra roja que se le resista. Susi cuenta que antes de cumplir 14 años era muy tímida, pero reconoce que ahora “no me da vergüenza absolutamente nada”. “Mi madre siempre me ha dicho que no puedo ir con vergüenza a los sitios y me lo he tomado al pie de la letra”, dice.

Susi ha contado que los dos cómicos ya se conocían de antes, “pero el desgraciado no se acuerda”. Maldonado se ha defendido explicando con humor que “como murciano siempre tengo un sentimiento de inferioridad para con los catalanes”. Nadie niega la fama que han alcanzado ambos, pero Maldonado reconoce que muchos otros cómicos le superan y explica que “mientras Andreu me siga manteniendo con un sueldo mensual seguiré haciendo el paripé”.

Maldonado ha contado que la mayoría de las veces Buenafuente no le entiende porque habla mal, rápido y con acento murciano. “Yo le veo que intenta seguirme el ritmo, pero se pierde porque le hablo de cosas extrañas y eso a él le fatiga mucho intelectualmente”, cuenta entre risas.

En el caso de Susi Caramelo, hay mucha gente que piensa que a ella se le permite hacer ciertas bromas que a los hombres no se lo permitirían. Ante eso, Susi sostiene que nunca se plantea nada, “yo no me siento irrespetuosa, si me parara a pensarlo antes de hacerlo, no sería yo misma”. Susi confiesa que tiene un humor muy negro y cuenta que cuando hace reportajes filtra mucho. “Hay gente que me llama feminista, hay gente que me llama machista, pero me lo paso todo por el forro”, ha comentado Susi, a lo que añade: “Yo no sé ni qué soy, no me sé catalogar, yo voy a pasármelo bien”.