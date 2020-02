Vida y cáncer

Creo que no se puede explicar mejor el impacto de una noticia que con estas dos primeras frases de Nuño Domínguez en El País: "El cáncer es el precio que pagamos por estar vivos. Una de cada tres personas que lea estas líneas lo sufrirá a lo largo de su vida". Hay pocos periodismos más interesantes, más necesarios y más emocionantes que este, y no hay casi ninguno que nos interpele más directamente. Los miles de lectores que está teniendo esta noticia, los miles de lectores que están leyéndola a través de buscadores porque han puesto cáncer en la barra de navegación, las miles de personas que buscan en la ciencia la respuesta a sus problemas y en el periodismo su canal de comunicación es un número absolutamente desproporcionado respecto a la cantidad de esa gente que recordará, al final al de la lectura, alguno de los nombres de los investigadores que están dando pasos en la detección de esta enfermedad. Desde Peter Van Loo, a José Tubío, a Íñigo Martincorena, a uno de los impulsores del proyecto, Peter Campbell. Es como si la causa, de tan importante, absorbiese la luz de los héroes que la llevan a cabo. Y es cierto que este fenómeno se da sobre todo en la ciencia y no en otros campos en los que la causa no es más grande, pero el héroe más mediático.