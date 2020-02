¿A gritos? Pues a gritos

Primera sesión de trabajo en el Congreso, que ya se echaba de menos que los señores diputados y las señoras diputadas hincaran el codo. Ha habido broncas cruzadas, todos las esperábamos, pero han salido adelante con escasas guerras temas de carne y hueso como la subida de las pensiones o el aumento del sueldo de los funcionarios.

Entre las broncas, la ultraderecha de Vox se lleva la palma, como atacante y como atacada. Juegan al ogro y se encuentran, justificadamente, con los rugidos de aquellos a quienes quieren aplastar con su violenta dialéctica.

Estuvo bien el socialista Rafael Simancas cuando acusó al partido de Abascal de querer suprimir las comisiones de derechos sociales. Y les dijo lo siguiente: “Ustedes querrían suprimir todas las comisiones y poner al frente a un teniente coronel con bigote”. Sugerente y certera imagen.

Y permitan a este Ojo que dedique un modesto homenaje a la inteligencia de José Luis Cuerda: Santiago, que nunca estuvo aquí, que no está enterrado en Compostela, que no mató moros, ¿patrón de España? Me gusta la metáfora.