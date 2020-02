El Gobierno se mantiene un poco pesimista sobre la mesa de diálogo en Cataluña. Hace unos días la cosa iba bien. Ahora va mal. Dentro de unos días volverá a ir bien y luego irá mal otra vez.Y estamos ya nosotros de tanto vaivén un poco cansadicos.

Así que propongo lo siguiente: Políticos, ya nos diréis, eh. En cuanto hayáis hecho ya la mesa y todo, al acabar, pero no antes, hacéis una rueda de prensa y nos contáis. Pero antes no nos digáis nada más, que también tenemos nosotros cosas que hacer en la vida, eh. No nos mareéis más. ¿De acuerdo, bonicos? En cuanto se haga la mesa ya nos decís. Pero ni una palabra antes, y así aprovechamos nosotros para pensar en nuestras cosas, que tenemos también una vida nosotros, ¿no lo sabíais, que tenemos también vida nosotros? Claro, tenemos nuestra familia, nuestros nietos, nuestro trabajo. ¿Vale, majos?

Pues eso. Ya nos diréis. Pero no nos mareéis más antes. La madre que os parió.