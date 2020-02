Hoy se redacta la noticia de mañana

El resultado de la reunión de mañana entre Torra y Sánchez es sobre todo un asunto de gabinetes de Presidencia y de comunicación de ambos mandatarios. Deben estar estas horas cocinando el relato de una conversación que no puede tener sustancia alguna y cuyo único valor reside en que se celebre. Nunca se ha de desdeñar ni una micra de normalidad institucional, pero eso es todo.

Es imposible que la reunión tenga sustancia porque Torra va a plantarse en tres exigencias: autodeterminación, amnistía y la figura del mediador. Exigencias que Sánchez va a rechazar. De forma que la reunión es mañana, pero el hecho político se está construyendo hoy.

El hecho político es el diseño de producción del acto: cómo debe ser el encuentro, cómo debe ser la despedida en el Palau de la Generalitat, qué foto quieren ofrecer, cuánto ha de durar la reunión mínimo y también cómo ha de ser la redacción de un texto nebuloso que no comprometa a nadie, no rompa nada, incluya dos o tres menudencias y permita que pueda darse el siguiente paso: la mesa del diálogo.

Esta no es una aproximación cínica al asunto, sino al contrario, es la optimista porque también podría ocurrir que Torra aprovechara el encuentro con Sánchez para abrir la campaña electoral de las catalanas acentuando su postura irreductible a fin de tomar distancias con Esquerra y dejarla señalada como pactista y poner la zancadilla al proceso de diálogo en su primer paso; pero creo que no, que no pasará de forcejeo nada que una redacción frondosa no pueda resolver.

