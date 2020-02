Ligar por internet ya no tiene límite de edad

Se va acercando San Valentín, y si hablamos hoy de amor, de parejas, hablamos de aplicaciones. Alrededor del 40% de las parejas se conocen en línea, a través de aplicaciones o webs. Esto ha supuesto uno de los cambios más profundos en el plano personal de gran parte del mundo. Y este también es el caso de más del 60% de las parejas del mismo sexo.

Nos emparejamos así. En lugar de conocer a nuestras parejas en el colegio, trabajo, a través de amigos, familiares y los datos muestran que las parejas en línea no parecen tener más probabilidades de separarse que aquellos que se conocieron "en la vida real".

Todos estos datos parten del estudio con la información más completa sobre relaciones que firmaron varios sociólogos de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Nuevo México.Un estudio hecho por el Imperial College Business School, detalla que el 40% de los bebés nacidos durante la próxima década serán 'e-bebés', es decir, nacidos de padres que se conocieron de esta manera, a través de la web.

Sin límites de edad

Hay un aplicación internacional que se llama Ourtime. Usuarios mayores de 50 años que sugiere eventos y viajes organizados para conocer a otros usuarios de la red social. En España, se la descargan en Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Canarias, principalmente. Según datos de la propia aplicación casi el 60% de los mayores españoles que no tiene pareja sigue teniendo muchas ganas de volver a enamorarse, mientras que el 62% cree que es posible encontrar a la persona de su vida a través de las redes.

La psicóloga Monserrat Ribot, experta en autoestima y relaciones de pareja, nos ayuda a entender por qué se observa un mayor interés de los mayores de 50 y 60 años en estas aplicaciones.

“Mucha gente de esta edad no tiene pareja porque se ha divorciado y se plantean cómo lo hace. Cuando llegas a cierta edad, tus relaciones son las que son y tienes tu circulo de amigos, además de responsabilidades" señala Ribot

Pero también puntualiza Monserrat Ribot las diferencias entre los 50 y los 60 años, y los perfiles. “Unos que vienen a encontrar parejas y otros que con sus nietos dicen que tienen bastante. Cada vez la gente se siente más joven y con más ganas de todo. Los 60 pueden ser los antiguos 40”

Cifras mareantes de las aplicaciones de citas

A escala global hay más de 8 mil sitios en la categoría. Los analistas esperan que las aplicaciones de citas sean un negocio de 12 mil millones de dólares este año.

La reina de estas aplicaciones de citas, Tinder, ya era el software que más ganancias registraba en el mundo (fuera de la categoría de los videojuegos) a cierre de 2019. Tiene más de 80 millones de usuarios mayores de edad y genera 1.600 millones movimientos (swipes) diarios y alrededor de un millón de citas por semana.

El negocio del amor es ofrecer cada vez servicios más segmentados, suscripciones premiun, por ejemplo Tinder Gold o Tinder Plus, entre 22 y 33 euros al mes... te dan derecho al rewind (poder volver atrás si crees que te has equivocado al deslizar), a no tener anuncios, una lista de candidatos top, a 5 superlikes al día, etc.

Más del 60% de los usuarios pagan la suscripción Gold, lo que suponen casi la totalidad de los ingresos de estas empresas, más allá de la publicidad.

En ‘Hoy por Hoy’ hemos hablado con Francesc Núñez, sociólogo y director del máster de Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña. Las APPs no tienen límite de edad.

“En el amor y en casi todas las cosas somos digitales”, explicaba Núñez, quien cree que el éxito y las ventajas es que te ahorras tiempo porque “vas a un súper a buscar pareja”. En otro sentido, indica que se pierde la corporalidad, las emociones, hasta que no te encuentras con esa persona.

Para Núñez, el gran cambio es el prestigio que antes había en el "cara a cara", mientras que ha ganado naturalidad el buscar relaciones "a través de internet", lo que te convierte en invisible.

Aún quedan nostálgicos

No obstante, sigue habiendo una fuerza mucho mayor que las aplicaciones e internet. En Reino Unido, un joven llamado Mark Rofe ha comprado una valla publicitaria por 500 euros y creó un sitio web llamado ‘Datingmark’ para buscar pareja. Un portal que ya tiene más de un millar de respuestas… y usando comic sans.