Magia por los 'Adú' de Benín

Magia y cine nos han permitido asomarnos en La Ventana a Benín, un pequeño y desconocido país africano, antigua colonia francesa en la zona oriental del continente, lindando con Nigeria y que estos días ha saltado a la pantalla gracias al rodaje allí de Adú, una película española dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Luis Tosar.

Tres historias entrelazadas sobre el drama de la inmigración africana entre las que destaca la mirada de un niño de seis años, Moustapha Oumarou, seleccionado entre miles de niños benineses y al que encontró en la calle, casi por casualidad, la directora de casting de la película para los papeles africanos, Cendrine Lapuyage. 'Llevaba en Benín siete semanas y había visitado decenas de escuelas por todo el país sin llegar a encontrar al niño que encarnara a Adú. Decidí viajar a la zona norte, fronteriza con Níger y allí saliendo del hotel ví a un niño con una pelota al otro lado de la calle. Le miré, me miró, le hice un gesto, me lanzó la pelota, se la devolví y empezamos a jugar'. Así se inició la aventura que acabó llevando a un niño que no sabe leer ni escribir y que nunca había visto una película a protagonizar la primera producción internacional de tal calibre que se rueda en en su país. 'Adú tenía una luz especial, no tenía miedo y demostró una gran curiosidad', ha explicado Cendrine en La Ventana recordando que 'al día siguiente me lo encontré a las siete de la mañana en la puerta del hotel diciéndome que quería volver a jugar'.

A Mustaphá-Adú y a la niña que interpreta a su hermana en la película, este rodaje les dará una oportunidad de futuro en un país con una tasa de analfabetismo que supera el 60%. Los productores de la cinta, que se preestrenará en Benín con una proyección el próximo 13 de febrero, financiarán su escolarización hasta los 16 años en una escuela de Cotonou.

El estreno de 'Adú' coincide con el décimo aniversario de Magia por Benín, una iniciativa benéfica que recauda fondos para el centro infantil que la ONG Mensajeros por la Paz tiene en el país africano. En La Ventana hemos hablado con su artífice, Javier Arroyo, un joven madrileño que estuvo de voluntario en Benín y que a la vuelta buscó una manera de seguir colaborando echando mano de su pasión por la magia. Lo que empezó como un único espectáculo de magia y apenas 200 espectadores ha recaudado ya más de cien mil euros en estos diez años y en la última edición sumó 1.600 espectadores.

'Unas aportaciones que han permitido escolarizar a casi 500 niños, rescatando a muchos de ellos de redes de esclavitud o situaciones muy vulnerables de violencia y maltrato', ha contado Javier. Este año Magia por Benín ha programado cinco pases los días 14, 15 y 16 de febrero en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, con la actuación de cinco magos de prestigio internacional: Isaac Jurado, Jaime Figueroa, Héctor Ruiz, Javi Benítez y el francés Néstor Hato.

Las entradas se pueden adquirir en la web MagiaporBenin.com También hay una 'fila cero' para colaborar con aportaciones extraordinarias en una cuenta de Mensajeros por la Paz.