Javier Almagro, en juego

Mientras que en los pasados premios anuales The Best, de la FIFA, Leo Messi y Cristiano Ronaldo acaparaban toda la atención por ver cuál de ellos era elegido como el mejor futbolista del mundo, un español, Javier Almagro, que no ha ganado ningún torneo esta temporada ni ha marcado ningún gran gol, recogió su galardón en la gala. Su logro fue crear la ONG PlayOnSide, una organización situada en Tailandia que busca mejorar la vida de niños refugiados a través del fútbol.