"En Galicia pones una cámara y emerge la belleza"

Trinta Lumes de Diana Toucedo; Longa noite de Eloy Enciso, O que arde de Oliver Laxe… El cine gallego asoma poco a poco su cabeza en los festivales y cines de España. Este viernes se estrena Arima, la ópera prima de Jaione Camborda, una historia de cuatro mujeres y una niña que viven en un pequeño pueblo gallego y cuya existencia se ve alterada por la llegada inesperada de dos forasteros. “Mi película trabaja sobre el terreno de lo intangible, de la creencia, de lo que intuyes, de aquello en lo que quieres confiar, que quieres creer que existe o incluso de tus propios miedos que se proyectan como una irrealidad, como una cosa ensoñada”, nos cuenta la realizadora.

Jaione Camborda nació en San Sebastián. Estudió cine en Praga y en Múnich. Se estableció en Galicia y fundó la productora Esnatu Zinema. “En Galicia se está haciendo un cine maravilloso. Es un lugar ideal para trabajar. Pones la cámara y emerge la belleza. No tengo la sensación de estar en el sitio equivocado. No sé a dónde me llevará la vida. Puedo acabar en cualquier otro lugar, pero estoy muy contenta en Galicia”, dice.

Arima (Alma en euskera) es el nombre de ese pequeño pueblo donde transcurre la acción de este pequeño film que obtuvo el premio a la mejor dirección en la sección Las nuevas olas de la pasada edición del Festival de cine europeo de Sevilla. Una película rodada en 16mm y que tiene un aire intemporal, casi de ensueño. “Me interesaba mucho unir capas temporales que tuvieran que ver con ecos del pasado, con proyecciones de futuro y con sensaciones de presente. En esa amalgama es donde quería situar a los personajes y para eso necesitaba esa atemporalidad, esa unión entre tiempos”, explica Jaione Camborda.

Más que de “nuevo cine gallego”, para definir esta ola de películas que llegan de Galicia a Jaione le gusta hablar de una familia de creadores inquietos que están atentos unos de otros y que se echan una mano en cuanto pueden. “Yo, por ejemplo, he participado en películas de otros realizadores como directora de arte. Al final estamos todos en contacto. La unión hace la fuerza, pero cada uno tiene una personalidad muy marcada. Sí, puede que haya algo generacional, pero cada uno es diferente”, nos cuenta.

Escena de Arima, de Jaione Camborda / Esnatu Zinema

Pero todas las películas mencionadas tienen rasgos comunes. Por ejemplo, la presencia de la naturaleza y el mundo rural. “Si uno conoce Galicia el mundo rural tiene una presencia fortísima”, explica Jaione. “La mayoría de los gallegos tiene abuelos que viven en pueblos y aldeas. Aquí hay un contacto muy fuerte con la Tierra y una fuerza telúrica que es normal que nos atraiga para rodar”.

En cuanto a la difusión de estas películas habladas en gallego por toda España Jaione Camborda es realista. “Creo que si no tienen más difusión es porque hay mucha dificultad para la exhibición y la distribución de este tipo de cine. Hay falta de hábito. En Galicia, en cambio, al público le gusta ver sus películas habladas en gallego y funcionan”, afirma. Ahora, con Arima, la lista de películas gallegas y habladas en gallego se agranda. Un catálogo que se ampliará aún más en los próximos años.