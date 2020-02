Iñaki Williams: "Es uno de los mejores días de mi vida, no sólo de mi carrera"

Iñaki Williams, delantero del Athletic, pasó por El Larguero para hablar de cómo vivió el gol de la victoria que eliminó al FC Barcelona (1-0).

“Es uno de los mejores días de mi vida, no sólo de mi carrera, también de mi vida. Momentos como esto es lo que sueñas desde pequeño. Eliminar al Barça sabiendo que estás a un pasito de la final”, explicó.

Respecto a qué equipo le gustaría que tocase en semifinales, Williams explicó que “le es indiferente”. “Habiendo eliminado al Barça... pero me gustaría jugar contra el Mirandés, por Iraola y por superstición”. “También me gustaría una final vasca, contra la Real. Sería algo histórico que dos equipos vascos pudiesen disputar una final”.

“Sabíamos lo que habían hecho el resto de rivales, sabíamos que el Madrid estaba fuera. Era nuestro momento, de poder llegar a una final más fácil, aunque fácil no haya nada. Estamos donde queremos estar, hoy se ha vivido algo maravilloso. Momentos como hoy es lo que todo chaval sueña con la camiseta del Athletic”, comenzó.

“Es algo maravilloso, algo increíble. Ese gol es por toda la gente, por todo lo que venimos haciendo. Hemos tenido fe y corazón. Nuestras eliminatorias no han sido nada fáciles”, añadió.

Cuando le preguntaron qué se le pasó por la cabeza al marcar el gol decisivo, el jugador dijo que “no sabía ni a dónde correr, a quién abrazar”. “Se me ha pasado por la cabeza que entraba el VAR, me he cagado por un momento. El árbitro señalaba que teníamos que ir al medio campo y ya he dicho "ya está chavales"”, concluyó.

“Estaba emocionado. No es para menos, pasas momentos malos, buenos... sabes la importancia que tiene. Sabíamos que el formato ha cambiado. Ves a ‘Adu’ (Aritz Aduriz) que te dice que es su último año y no tenía palabras para describirlo”.

El jugador explicó que Aduriz “les viene diciendo lo mismo durante toda la temporada”. “Sabemos que ganar una liga es muy complicado, nuestra bala tiene que ser la copa del rey. Somos los reyes de copas y tenemos mucha confianza”, añadió. “Vamos a poner toda la carne en el asador para hacer que el abuelo se retire con un paseo con la Gabarra”, explicó.