La lección de Agustín Zamarrón en Buenismo Bien que todo político debería escuchar

Agustín Zamarrón, diputado más longevo del Congreso de los Diputados, acudió esta semana a Buenismo Bien para someterse a las preguntas de Manuel Burque y Quique Peinado y dio de nuevo, tal y como ha hecho siempre que ha tenido que dirigir la Mesa de Edad antes de la constitución de la cámara legislativa, una auténtica lección de cómo debe ser un político.

En Buenismo, recordaron ese momento en el que Zamarrón se dirigió al pueblo español y se disculpó por la incapacidad de la Cámara para formar gobierno, lo que obligó a la repetición de elecciones.

"Nadie me dijo nada, nadie me impuso nada y nadie me censuró. Si acaso, me aplaudieron y me comprendieron, empezando por el Secretario General de mi partido. Lo hice porque creo que aquellos a los que pensamos que representamos merecen un respeto profundo y continuado", se sinceró Zamarrón, que a sus 73 años es el diputado más longevo de la nueva legislatura.

Zamarrón sostuvo que el discurso de la Presidenta de las Cortes "fue magnífico" y que "el verdadero valor debe ser la representación de los intereses de todos los ciudadanos que nos han puesto ahí", reflexionó el diputado del PSOE.

"Nos debemos comportar con humildad y buenos modos, porque les representamos, y si nos mostramos zafiamente, no somos merecedores del pueblo español, que es noble, correcto y digno", concluyó el segoviano, médico profesión.