El homenaje de Spike Lee a Kobe Bryant en la alfombra roja de los Óscar

Es uno de los directores más combativos del cine. Azote con sus películas del racismo institucionalizado de Estados Unidos. Spike Lee, verso libre de Hollywood, se ha presentado a la alfombra roja con una indumentaria homenaje al fallecido Kobe Bryant. Un traje con los colores de los Lakers, morado y amarillo, el número 24 y unas zapatillas deportivas de la marca que calzaba el jugador.

La estrella de baloncesto falleció hace 15 días en un accidente de helicóptero, lo que supuso toda una conmoción para la sociedad americana. Deportista comprometido, y también ganador de un Óscar por un corto, Bryant ha recibido este homenaje de Spike Lee.

El director ganó el año pasado el Óscar a mejor guion adaptado por 'Infiltrados en el KKlan'. También con un traje morado, pronunció uno de los discursos más comentados de la noche: "Quiero recordar a mis antecesores que vivieron el genocidio del pueblo negro. Porque hace mucho tiempo, robaban y maltrataban a nuestros antecesores. Mis abuelas me contaban estas historias. Mi bisuabuela era esclava, pero mi abuela me llevó a la universidad y consiguió que me licenciara en la Escuela de Cine de Nueva York. A ella le debo estar aquí. No olvidemos a quienes vivieron el genocidio de la población negra. A quienes construyeron este país. El amor y la sabiduría nos conecta con ellos. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Estemos todos en el lado correcto de la historia. Entre el odio y el amor, hagamos lo correcto", sentenció en referencia también a una de sus primeras películas, Do the right thing.