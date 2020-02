Billy Porter deja a todos boquiabiertos con su arriesgado 'look' en la alfombra roja de los Óscar

Sus llegadas a la alfombra roja de los todas las ceremonias de premios cinematográficos en todo el mundo no dejan a nadie indiferente y la de estos Premios Óscar no iba a ser menos. El actor Billy Porter ha dejado a todos boquiabiertos con el atrevido 'look' con el que se ha presentado este domingo a la alfombra roja de la 92ª edición de los galardones más importantes del mundo del cine.

El actor de la serie ‘Pose’ ha sido de los primeros en pisar la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles para posar para los fotógrafos.

Porter ha sorprendido a todos los presentes con un vestuario formado por una parte superior dorada y de plumas, mientras que para la parte inferior ha apostado por una llamativa falda con decoración asiática con samuráis y dragones. Sin duda será uno de los 'outfits' más comentados de la noche más importante del cine a nivel mundial.