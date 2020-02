"¿Si Bordalás es mejor entrenador que Zidane? Sí"

Como cada domingo, Dani Garrido ha realizado las respectivas 'preguntas canallas' del último tramo de Carrusel a los comentaristas del programa. En una jornada colmada por la polémica, las 'canallas' no han decepcionado.

¿Es Bordalás mejor entrenador que Setién?

Julio Pulido: "Yo creo que sí y creo que lo está demostrando. El éxito de Bordalás con un equipo bastante inferior a otros que ha tenido Setién creo que es indudable. ¿Mejor que Zidane? Sí. ¿Mejor que el Cholo? No".

Dentro del tiempo que sea, te gustaría Bordalás para el Atlético de Madrid?

Miguel Martín Talavera: "Sería un gran entrenador, sí".

¿Tiene Sergio Ramos patente de corso con los árbitros?

Jordi Martí: No, lo que tiene Sergio Ramos es un plus de bula arbitral. Él lo sabe y creo que a menudo sabe que goza de una cierta impunidad.

Miguel Martín Talavera: "Claramente sí. Solo hay que ver la entrada a Morata hace una semana, la agresión a un chaval de la Real el otro día en un córner, lo que ha hecho hoy a Rubén contra Osasuna…".

¿Ha sido Zidane injusto con el vestuario dando la titularidad a Bale?

Mario Torrejón: "Creo que no, siempre que crea que le va a ayudar, le va a poner. Si cree que le puede ayudar, le va a utilizar. La apuesta hoy le ha salido mal. Ponerle en El Sadar es un caramelo envenenado".

¿Hoy ha habido un problema de VAR o de calidad del arbitraje español?

Iturralde González: "Hoy de arbitraje, de no saber gestionar los partidos. Es problema del arbitraje porque ya no saben cómo arbitrar. Ahora tienen un flotador, dicen, ‘ya me avisarán’ y están dejando de tomar responsabilidades".

¿De cero a 100, cuántas opciones le das al Atlético contra el Liverpool?

Antonio Romero: "El Atlético si recupera jugadores importantes, a dos partidos puede pelear con cualquiera, también con el Liverpool. Le daría el 50%".

¿De cero a 100, cuántas opciones le das al Madrid contra el City?

Marcos López: "60-40 para el Madrid".

¿Qué opciones le das al Barça contra el Nápoles?

Miguel Martín Talavera: "70-30 para el Barça".

Tienes una máquina del tiempo y solo puedes evitar una de estas 3 decisiones: cuando Messi firma la cláusula por la que puede salir del Barça en junio unilateralmente, el momento en el que echan a Valverde o la venta de Neymar al PSG. ¿Cuál eliges?

Lluis Flaquer: "La firma de Messi. Nos daría muchísima tranquilidad a todos que no existiese esa cláusula".

¿Qué eliminación fue más gorda, la del Barcelona en San Mamés, la del Real Madrid en el Bernabéu o la del Atlético en León?

Pablo Pinto: "Indiscutiblemente la del Atleti en León, es con un equipo de Segunda B".

¿Tiene razón Arconada en sus declaraciones?

Antón Meana: "Creo que no tiene razón y lo podría haber dicho antes. Antes de jugar el partido no lo dijo".