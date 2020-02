Examen en primavera

Vamos a elecciones, que ya echábamos de menos una campaña, ninguna primavera sin carrusel electoral. En Euskadi y en Galicia, el 5 de abril se vota. Domingo de Ramos.

Íñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo anticipan unos meses, en realidad, porque el final de la legislatura les tocaba para otoño. Pero el riesgo de cruzarse con una campaña era mucho riesgo, porque los independentistas vovlerán a polarizar lo todo. Y Torra es imprevisible, como Puigdemont. Nadie sabe a ciencia cierta cuando convocarán. Y ante el riesgo, Urkullu se ha dicho que cuantos antes. Y Feijóo se ha puesto a rueda como en las dos últimas convocatorias.

Dos elecciones autonómicas que pondrán a prueba muchas cosas. Para empezar, si la derecha empieza a reagruparse. PP y Ciudadanos quieren concurrir juntos en Euskadi, tienen solo diez días para ponerse de acuerdo. Veremos si Feijóo impone su autoridad para no hacerlo en Galicia, porque él no quiere. Comprobaremos si el PP gallego aguanta su mayoría absoluta más preciada . Y descubriremos si la extrema derecha, Vox, tiene tope o no.

Con la izquierda gobernando España y el PNV sin muestras de debilidad es la derecha la que más se examina en esta primavera.