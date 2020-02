"Es la mayor fuerza del universo": la nota de Martin Luther King en la que explica lo que es el amor

Una empresa de recuerdos estadounidense ha conseguido una nota manuscrita de Martin Luther King en la que explica lo que es el amor para él. El trozo de papel se ha convertido automáticamente en un elemento muy codiciado por coleccionistas y vale ya miles de dólares.

Se cree que la nota, un papel hoy amarillento del tamaño de una tarjeta de crédito, la escribió Martin Luther King para un admirador que hace un puñado de décadas, le pidió su particular versión sobre lo que era el amor. Contiene apenas cinco líneas:

“El amor es la mayor fuerza del universo. Es el latido del cosmos moral. El que ama, es un participante en el ser de Dios"

Tras este mensaje, en el papel solo puede leerse "con mis mejores deseos" y la firma: Martin Luther King junior. Para los expertos, el papel no solo tiene valor por lo raro que es encontrar la letra manuscrita de King en un lugar que no sean los márgenes de un libro o de un documento, sino porque resume de alguna manera la filosofía de vida del activista.

Su discurso contra el racismo durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963 lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial y ahora, la empresa 'Moments in time' ha sabido ver el tirón, y le ha comprado el papel a un distribuidor de recuerdos inglés que no tenía idea de su valor.

Y aunque muchos digan que el amor no tiene precio, al capitalismo no se le escapa ni una. Los directivos de 'Moments in time' miran al calendario frotándose las manos: en cuatro días es San Valentín y el descubrimiento es el regalo perfecto para el que esté dispuesto a pagar los 42.000 dólares por los que se ha puesto a la venta.