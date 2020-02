Alquileres indignos

No hacía falta que viniera el relator de la ONU encargado de la pobreza para confirmarlo, pero tampoco está mal que alguien llegado de fuera insista en que tenemos un problema muy serio en toda España con el acceso a la vivienda. ¡Ojo! Por si alguien lo ha olvidado o no lo tiene claro: ese acceso a la vivienda forma parte del catálogo de derechos humanos fundamentales.

O sea, lo de tener una casa para vivir no va de lujo ni de capricho, sino de dignidad. Y dado que ahora está en pleno apogeo el debate sobre si las administraciones deben intervenir o no para regular los precios del alquiler, pues tampoco está mal que todos conozcamos cómo está el patio. Un ejemplo, extremo, supongo; y espero que infrecuente, no lo sé: en un barrio de Barcelona, el barrio de Gràcia, se anunciaba la semana pasada, se ofrecía un balcón-galería de cinco metros cuadrados ¡a 500 euros el mes! No sé si el pobre relator de la ONU tuvo conocimiento de este caso, pero tirar del hilo puede resultar muy útil.