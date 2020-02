¿Peligra el Mobile Word Congress?

Cinco grandes multinacionales tecnológicas han comunicado que no asistirán al Mobile World Congress que se celebrará en Barcelona dentro de quince días. La última ha sido Sony, marca que se une a LG, Nvidia, Ericsson y Amazon. Estas empresas aducen que quieren preservar la salud de sus clientes y trabajadores, mientras los organizadores del encuentro afirman que han tomado las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan contagios.

La verdad es que el repaso de esas medidas de seguridad adoptadas evidencia que el riesgo es cierto, aunque sea mínimo. Mientras los responsables de estas compañías consideran que, aunque el riesgo sea mínimo, es cierto. El día 27, cuando se cierren las puertas del congreso, sabremos si la cautela de los ausentes fue o no excesiva. El problema es que esa prevención se extienda como un virus y haga peligrar el encuentro, en un país en el que, con dos casos detectados, aún no se ha producido ningún contagio interior. Y en una concentración humana que no tiene más riesgos objetivos que la Super Bowl, por ejemplo, de la que, por cierto, fue patrocinador Amazon.