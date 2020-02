José Mota: "Oír la radio es como un gimnasio mental, tienes el cerebro siempre funcionando, como cuando lees"

El humorista y actor español José Mota charla con Mara Torres durante la madrugada del #DíaMundialDeLaRadio bajo el seudónimo de 'Francisco'. Ha recordado la primera vez que vio el mar y la inmensidad y el papel que la radio ha tenido y aún tiene en su vida. "La radio y la tele cumplían y cumplen funciones distintas. Cuando escuchas la radio tu cerebro funciona siempre, estás imaginando, es un ejercicio fundamental y maravilloso para la mente", ha señalado Mota

Reconocido como uno de los manchegos más ilustres, José Mota hace un ejercicio de memoria asombroso recordando una infancia que huele a estufa de hierro redonda, en una mesa camilla y con una cocina de la que colgaban jamones de las bigas. "Solían caer nevadas que nunca he vuelto a ver, recuerdo a mi padre quitando un metro de nieve de la puerta de nuestra casa", ha explicado. "Pienso que de niños somos eternos, sentimos la eternidad. Yo fui un niño que no quería ser mayor, que no quería crecer", añade el humorista.

Nos ha hablado de sus inicios, cuando llegó a Madrid para buscarse la vida. "Sentí la gran ilusión de mi vida, ir a la televisión era todo un acontecimiento. Me enteré que a la sección a la que pretendía ir no existía y luego pensé estuvo bien porque era un niño, todo pasa por algo", ha explicado.

Además nos ha hablado de los años que compartió con Juan Muñoz en 'Cruz y Raya'. "Era muy ilusionantes. Recuerdo perfectamente la primera vez que me reconocieron por la calle", ha dicho. Con los años llegó la separación de uno de los dúos cómicos más míticos de la televisión. "Cuando Juan y yo nos separamos seguíamos siendo el programa más visto de los viernes, se terminó porque sentíamos que queríamos hacer otra cosa".

Nos ha hablado, también, de la ausencia de su padre. "Es un momento complicado. La vida tiene sus tiempos. No nos educan en el duelo, cuando un familiar desaparece tú también te vas un poco", ha dicho.