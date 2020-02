David Cobeño: "Prefiero que Paco Jémez se dé la hostia él solo, si no me van a decir que soy yo el culpable"

La Cadena SER sacó en exclusiva este lunes que la Real Federación Española de Fútbol iba a llevar a la Fiscalía Anticorrupción los pagos del Rayo Vallecano al futbolista Luis Advincula.

El documento, al que tuvo acceso la Cadena SER, subraya que el club abonó una parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá a través del intermediario que propició el fichaje del jugador, Ronald Baroni.

Nuevos audios de la conversación

El lunes mismo por la noche la Cadena SER desveló más audios en exclusiva de Luis Advincula en dicha charla en la que también se encontraba David Cobeño. Y este mismo martes, de nuevo en El Larguero la SER sacó dos nuevos audios del director deportivo del Rayo Vallecano.

"A lo mejor con Míchel sí iba un poco y le daba mis consejos, con Paco (Jémez) prefiero que se dé la hostia él solo, porque si no me van a decir que soy yo el culpable", en clara referencia al ex entrenador Miguel Ángel Muñoz 'Míchel' y al actual técnico Paco Jémez. "Pero yo también sé que yo no le gusto, yo sé que no soy un jugador de su gusto", decía Advincula durante esa misma charla.