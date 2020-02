El Mobile World Congress en la encrucijada

Pese a que, desde el Gobierno, la ministra de asuntos exteriores Arancha González Laya hace un “llamado a la calma, una vez que se han tomado medidas para garantizar la integridad de los participantes en este evento", Sony, Amazon, Nvidia, LG y Ericsson han cancelado su asistencia a la cita tecnológica, tan solo dos semanas antes de que arranque.

Ángel Barbero, profesor de Tecnología en EAE Business School, ha apuntado en Hora 25 de los Negocios que "en el caso de las empresas que ya han dejado de venir, si la situación se quedara como está, el impacto -solo a la ciudad- estaría en el entorno del 10%, pero creo que eso ahora mismo es un caso mejor que desgraciadamente no creo que ocurra. Se prevén, desde luego movimientos, y situaciones en las que a lo mejor no fallen tanto empresas, como que se dificulte la celebración del evento": es decir, el impacto económico, si la situación no empeora, y solo teniendo en cuenta el que hace mella en la ciudad, alcanzaría, aproximadamente, los 50 millones de euros.