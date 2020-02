¡Grábame, Villarejo!

Hoy quiero presentaros a un hombre inquietante. Un rara avis. Un hombre que es, en si mismo, una excepción. Se trata del único español al que el comisario Villarejo no ha grabado nunca.

Agustín Ramos, buenos días.

Buenos días.

¿A usted nunca le ha grabado Villarejo?

Nunca me ha grabado. Se ve que no debo ser yo de interés o algo.

¿Cómo se siente?

Pues me siento hecho una mierda, porque claro, yo salgo con mis amigos al bar y todos me dicen: ¿A ti no te ha grabado Villarejo nunca, verdad? Y yo con la cabeza gacha tengo que reconocer que no

Y se siente mal.

Me siento poco interesante. Yo desde aquí le pediría a Villarejo que por favor me grabe, que me ponga un cassete de esos, que debe tener muchos y que mr grabe alguna conversación, alguna charla o algo, que tampoco le debe costar nada.

¿En su casa qué le dicen?

Mis hijos ni me hablan. ¿Usted sabe lo que es que mis hijos van al colegio y le dicen: "Esos son los hijos del hombre al que Villarejo no ha grabado nunca". Van avergonzados al colegio.

Lo está pasando mal.

Como un perro, por eso yo insisto: "Villarejo, ¡Grábame coño!

Podemos hacer un crowfunding de esos.

SI, #VILLAREJOGRABAAAGUSITN, QUE NO PUDO MAS