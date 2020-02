La opinión de Carles Francino

Ya sé que a nadie nos gusta que nos examinen, y mucho menos que nos pongan la cara colorada, pero llevamos una racha con la ONU sobre la que tal vez deberíamos reflexionar. Ayer hablábamos del informe demoledor que ha hecho el relator de Naciones Unidas sobre la pobreza en nuestro país, y hoy es el Comité Internacional de los derechos del niño el que nos da un tirón de orejas por tener a un centenar chavales sin escolarizar en Melilla.

Hace dos años que lo reclaman, pero la administración les dice que no porque no están empadronados. Bueno, ahí en el trasfondo de esta historia aparece el siempre peliagudo asunto de cómo integrar a los migrantes; pero en este caso concreto la decisión de la ONU es tajante, no admite dudas.

A partir de aquí se pueden hacer dos cosas: o cabrearse y decir “métanse ustedes en sus asuntos”, o intentar arreglar el tema. Sabiendo que pisamos terreno resbaladizo, que en cualquier debate relacionado con la inmigración todo es muy complejo, pero admitiendo -quien sea- que tal vez se ha equivocado y sobre todo teniendo muy claro que esto no va de soberanía, ni de buenismo, ni de dictadura progre. Se trata simplemente de entender que los derechos de los niños, sean de donde sean, son prioritarios.