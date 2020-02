Primera empresa española que no irá al Mobile World Congress por miedo al coronavirus: "Es una decisión moral"

La compañía tecnológica aragonesa Telnet Redes Inteligentes ha cancelado su participación en el Mobile World Congress de Barcelona. Telnet ha tuiteado que cancela su participación en el MWC 2020 porque las personas son "las piedras angulares" de la empresa, en alusión a la seguridad de sus trabajadores en el evento.

En ‘La Ventana’ hemos hablado con el director de marketing de la compañía, Adolfo García, que ha explicado que la decisión que han tomado ha sido tomada por la dirección de la empresa y que en ella “lo que ha primado son las personas”.

Medidas de higiene incompatibles con una feria

Entienden que en un contexto como el del MWC, un lugar previsiblemente masificado “en el que se nos están pidiendo unas medidas de asepsia y de relación con la gente” que entienden no son compatibles con la forma de trabajar en este tipo de eventos en los que “la relación con los posibles clientes y visitantes tiene que ser cercana”.

Aunque Adolfo García asegura que el virus no les ha transmitido intranquilidad, asegura que “no es razonable que cualquier trabajador de Telnet esté expuesto al riesgo que puede suponer esto”.

Esta empresa aragonesa es consciente de los gastos que supone salir del MWC: “Evidentemente, si las cosas no cambian, el dinero que hemos gastado en noches de hoteles… Las cancelaciones no son retribuibles y el coste del stand tampoco es retribuible”.

Niegan el efecto llamada

Adolfo García asegura que no se ha dejado arrastrar por la decisión tomada por otras compañías que ya han anunciado la cancelación de su participación en el congreso de Barcelona: “Aunque tenemos muy buena relación con Ericsson y con Intel -son proveedor y cliente nuestros- no ha sido ni mucho menos un efecto llamada. Es una decisión moral. Cada uno tienen que ser consecuente con sus ideas”.

El director de Marketing de Telnet reconoce también que al ser una empresa pequeña no se juegan que esto les perjudique a su imagen “ni el menoscabo económico como le puede ocurrir a una gran empresa”. Por ello, entienden que nos perjudicará el que alguien les pueda tachar de alarmistas: “Ojala no haya ningún caso y todo sea una anécdota pero hemos preferido no ir”, ha explicado en ‘La Ventana’ de la SER.