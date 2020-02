El Mobile, infectado y hundido

Y hasta el susto de Sabina, la noticia de la noche era otro susto. La cancelación del Mobile de Barcelona. Esta tarde, se ha comunicado formalmente la suspensión después del agónico goteo de empresas grandes, pequeñas y medianas que iban anunciado que no venían. El argumento de todas ellas: no poner en riesgo la salud de sus empleados y clientes. Pero España no tiene ahora mismo una emergencia sanitaria, tenemos dos casos, que ni siquiera se han contagiado aquí. Las autoridades sanitarias han insistido en que no había motivos de salud pública para la cancelación. Hoy mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha ido a Barcelona para decir exactamente eso y en eso ha puesto el acento de la vicepresidenta primera Carmen Calvo una vez conocida la suspensión.

Toca echar cuentas y las cifras del Mobile son apabullantes: 500 millones de euros, 13.000 empleos directos. En fin, vamos a tratar de analizar todos los ángulos de lo que es la noticia de la noche.