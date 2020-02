Fuera prejuicios

Queridos oyentes de la SER, os voy a someter a un experimento. El departamento de estudios sobre el sonido de esta emisora ha creado un sonido que, al ser escuchado, les hace olvidar a ustedes sus prejuicios políticos. Todos tenemos prejuicios políticos. Nos gustan unas cosas u otras dependiendo de nuestra ideología, pero no tanto porque lo hayamos pensando y reflexionado a fondo.

Van a escuchar ustedes ahora ese sonido. Les irá bien. Al oírlo empezarán a valorar las cosas al margen de su ideología. Empezarán a pensar por si mismos.

Escuchen.

Su cerebro está eliminando prejuicios ideológicos. Sigan escuchando un poco más. Perfecto. Ya está. Ahora ustedes podrán opinar de las cosas pensando por si mismos, y no por lo que está dentro del pack de su ideología.

Bueno, no es verdad, me lo he inventado. Pero mientras inventan ese sonido, ¡hagamos todos un esfuerzo, leche!