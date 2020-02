Galder Reguera: "Nuestra familia es un regalo de Dios que comenzó con un accidente"

En 1974 un levantamiento militar devolvía la democracia a Portugal. Era la Revolución de los Claveles y tenía su propio himno Ese año, también se produjo uno de los discursos para la historia lo pronunciaba el presidente de los Estados Unidos. Dimitía Nixon por el caso Watergate. En nuestro país, el régimen franquista iniciaba su ocaso con el nombramiento reciente de Arias Navarro como presidente tras el atentado a Carrero Blanco

Mientras, un joven de 23 años, en Bilbao vivía su vida entre las incertidumbres del momento y sus pasiones: su pareja Carmen, su hijo Borja, su trabajo en la empresa familiar, su amor a la música y a canciones como esta. Una vida normal que encontró en la Nochevieja de 1974, la noticia de que sería padre por segunda vez. Sin embargo, sólo unas pocas horas después, un accidente de tráfico acababa con su vida y cualquier forma de futuro.

45 años después, aquel niño, llamado Galder Reguera y que nació en 1975, que se licenció en Filosofía y que hoy es el director de la Fundación Cultural del Athletic Club de Bilbao, es también escritor y acaba de publicar un libro sobre aquella relación que nunca existió, o como él explica bien en sus páginas: sobre “el pasado que no tuve o el futuro que a él se le negó".

En 'Hoy por Hoy', ha estado Galder Reguera para hablar de ese libro titulado 'El libro de la vida' y que se publica precisamente este miércoles. Un libro para el que mantuvo, tal y como explica, conversaciones "que jamás había tenido con mi madre", con preguntas como si hubiera abortado o cómo vivió los primeros meses de embarazo.

“Cuando tenía 23 años vi una película de 'Super 8' en la que salía mi padre y no es que solo me pareciera físicamente, es que teníamos los mismos gestos”, cuenta Galder sobre el momento en el que quiso conocer más sobre su progenitor. Hasta entonces, él convivía con la presencia de una figura paternal, Javi, a quien conoció su madre cuando él aún no había cumplido los cinco. "Nunca llegué a echar de menos esa figura de un padre", añade.

"Nuestra familia es un regalo de Dios que comenzó con un accidente”, cuenta Galder sobre la incomodidad que rodeaba a una familia en la que convivían su madre, su padre Javi y el recuerdo de su padre. "Hacía un razonamiento perverso de que si ese señor no se hubiera muerto, no hubiera conocido a mi padrastro, a quien yo quería mucho".

En cuanto a su madre, Carmen, la define como "una heroína", aunque reconocía que todavía no le había entregado el libro impreso. Eso sí, ella ya ha leído el manuscrito y lo explica: "Cuando leía la historia de la mujer, intentaba pensar que no era ella. Está escrito con una sensibilidad enorme”.