Diego de Funambulista y la historia que lo conectó con su padre antes de un concierto

Bajo el seudónimo de ‘Nueve’, Diego Cantero, el líder de Funambulista, visita #ElFaroSoltería y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER. Rememora las comidas de su abuela y el piso en Torrevieja en el que pasaba los veranos y su pueblo, Molina del Segura, en Murcia un lugar al que siempre vuelve para encontrarse con el niño que fue.

La influencia de cantautores como Sabina, Ismael Serrano o Andrés Suárez es evidente en su música pero, reconoce, que la canción que le hizo darse cuenta que quería dedicarse a hacer música fue 'Temblando' de Hombres G. "Sentí un flechazo y tuve claro que quería perseguir la canción", ha explicado Cantero.

Además nos ha hablado de su madre, la persona que más admira y que "más cosas me ha enseñado usando las menos palabras posibles". Además ha compartido con Mara una historia muy conmovedora que le sucedió antes del concierto que ofreció en el Wizink Center el pasado 8 de febrero. "Ese día por la mañana me fui a cortar el pelo y la barba por allí cerca y ocurrió algo mágico: sonó una canción que me tocaba mi padre y lo interpreté como un mensaje desde el cielo", ha explicado.