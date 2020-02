¿Quién paga la cancelación del Mobile?

El Mobile World Congress 2020 pasa a la historia. La entidad organizadora, GSMA, ha anunciado su cancelación tras un contínuo goteo de anulaciones por parte de algunos de los principales expositores: LG, Sony, Ericsson, AT&T, Vodafone, Nokia, Cisco... En total más de una treintena de empresas han comunicado en los últimos días que no asistiríran al evento por "la preocupación de posibles contagios del coronavirus".

Al ser la organización quién ha decidido cancelar el evento, será GSMA quién tenga que compensar a las empresas que iban a asistir, según figura en los contratos que firman todos los expositores. Y fuentes del sector asegurador explican que el seguro que contratan los organizadores de estos eventos solo cubre la cancelación por causas de fuerza mayor o catástrofes naturales. Una de esas causas de fuerza mayor podría ser que una autoridad declarase una alerta sanitaria o restricciones a la movilidad, algo que no ha ocurrido. Por eso, el profesor de Eada, Jordi Damià, explica que "al ser GSMA quién ha decidido la cancelación y no haber alerta sanitaria, serán ellos quienes paguen el coste de la cancelación".

El contrato obliga a GSMA a devolver el cánon que ha cobrado a las empresas que iban a participar en el Mobile. Aunque no a las empresas que antes de la cancelación habían anunciado que no participarían en el evento. En ese caso, el contrato especifica que pierden lo invertido porque no recuperan el cánon pagado a la organización y no hay seguro que cubra el diseño de los stands, la contratación de azafatas, caterings, alojamientos, traslados y reservas de espacios para reuniones, entre otros gastos.

14.000 contratos de trabajo perdidos

La suspensión supone para Barcelona un agujero de 492 millones de euros por un evento por el que pasan más de 100.000 visitantes cada año y en el que hay 14.000 puestos de trabajo que se evaporan de golpe. Para los hoteleros, la semana del Mobile es la que más ingresos aporta en todo el año, por encima de los meses de verano.

El director del cluster de Meliá Hotels en Barcelona, Enrique Aranda, ha reconocido este miércoles en 'Hora 25 de los negocios' que el Mobile "representa un pedazo muy importante del negocio de los hoteles de Barcelona". "Va a haber gran parte de las pernoctaciones que no vamos a recuperar, aunque hay unas penalizaciones de compensación para mitigar una parte de la pérdida" explica Aranda que, reconoce que "muchos de los 14.000 contratos que se firman por el Mobile se caerán".