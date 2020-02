Manuela, tu voz tiene lucecica

Hoy quiero enviarle una carta sonora a Manuela Carmena, que sé que me está escuchando. Pero no hablaré de política, sino de la radio, porque hoy es el Día de la Radio. Ahí va mi carta.

Quiera Manuela, nos vimos el otro día en Valencia, en el Congreso del Bienestar. Yo estaba muy nerviosa al verte, y tú fuiste muy cariñosa conmigo, nos abrazamos y hablamos de la radio. Me dijiste que no sabías si lo hacías bien. Te noté insegura y quiero decirte, Manuela, que no has de estarlo. Yo no sé mucho de radio, porque hace muy poco que trabajo aquí. Como tú, soy como una recién llegada, pero he oído radio durante toda mi vida, y te digo que tu voz tiene esa cosa que han de tener las voces que llegan, las voces que, como la tuya, tienen una lucecica dentro.

Y tu voz, Manuela, tiene esa lucecica, que como todas las luces dan calor y alegría. Tú y yo somos de la misma edad, poco más o menos. La radio está llena de jóvenes. En la redacción, ya lo has visto, hay muchos que podrían ser nuestros nietos. Tú y yo les hablamos a ellos, cada uno con nuestra luz. Tú con mucha, yo con algo menos, pero aprenderé poco a poco. Manuela, compañera de edad, feliz día de la radio y no estés insegura, porque tienes esa luz.