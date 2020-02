Planas plantea hacer públicas las sanciones a supermercados que pagan al agricultor tras la venta del producto

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pasado por 'Hora 25 de los negocios', con Javier Ruiz, para valorar la estrategia del Gobierno de coalición para satisfacer las demandas del sector agrario y para explicar la respuesta comunitaria que prepara la Unión Europea a los aranceles impuestos por Donald Trump.

En dicha entrevista, Planas ha anunciado que el Gobierno prepara cambios para sancionar a los supermercados que compran género a los agricultores pero lo pagan cuando el producto se ha vendido al cliente y no antes. Según ha explicado el ministro, esta práctica genera múltiples pérdidas a los agricultores. Además, el ministro de Agricultura ha asegurado que las sanciones serán públicas, por lo que se conocerán los nombres de los supermercados que lo hacen.

Planas, sobre las sanciones a supermercados

"Las sanciones de mayor gravedad deben ser públicas por un carácter de ejemplaridad. Es una cuestión bien clara. Es un viejo debate en relación con las sanciones, que son un tema de interés público, no privado"

Planas, sobre el SMI en el sector agrario

"El incremento del SMI es un compromiso social y político de este gobierno, su repercusión en el sector agrario es mínima"

"Son muy pocas donde el SMI influye en el sentido de subir el salario actual en el campo (...) Es exagerado decir que la subida del SMI supone una presión al sector"

"No nos planteamos un SMI solo para el campo. El trabajador agrícola no es diferente al trabajador industrial y al de los servicios"

Planas, sobre los aranceles de Trump al sector agrario

"No, los aranceles de Trump no son inocuos y son injustos (...) en unos meses llegará el panel de los Boeing y ahí responderemos. Yo al ministro de Agricultura de EEUU le he dicho que defiendo a los agricultores de España y no nos conviene ni a nosotros ni a EEUU que sean los agricultores y ganaderos los que paguen"

"No habrá aranceles españoles, son aranceles comunitarios (...) Si no se resuelve antes, cuando llegue el panel de Boeing estoy convencido de que adoptaremos las medidas pertinentes"