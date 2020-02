¡Viva la radio!

Hoy es el Día de la Radio. A mí la radio me lo ha dado todo. Yo era hasta hace poco un hombre sin ilusión y la radio me ha dado una oportunidad de hablarles cada día y eso me ha salvado. Soy feliz gracias a la radio, a este contacto que tengo con todos ustedes.

A mí me gustaría que la radio fuera también fuente de felicidad para ustedes, que nunca les traicionáramos, que cada vez que pusieran la radio encontraran que hablamos de los temas que a ustedes les interesan. Pero eso difícil, porque no se puede contentar a todos. Así que hoy, esta mañanica de jueves, día de la radio, vamos a imaginar que cambiamos de dial y que siempre, en todas las emisoras, se hablara de lo que a usted realmente le interesa. Yo les pondré el sonido de cambiar de emisora y en medio, ustedes imaginen que se habla de lo que más le interesa. Venga... Cambio de emisora.... y ahora, venga, imaginen, va... su tema favorito... cambiamos de emisora y... venga... ¿lo oyen? hablan de lo que les gusta...

¿Ustedes creen que eso sería bueno?

Pues no, no. Quita la música. No sería bueno. La radio no está para que nosotros les digamos lo que quieren oír. Para eso ya están los políticos. Para regalarles los oídos ya están el Sánchez y el Casado y el Iglesias y el Abascal y la Arrimadas y el Torra. ¡Aquí no estamos para que oigan lo que quieren oír, sino para que oigan lo que otros no quieren que oigan¡ Porque esto es periodismo, leche, esto es la cadena SER.